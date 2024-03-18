Более 80 тысяч москвичей и гостей столицы приняли участие в митинге-концерте «10 лет в родной гавани»

На Красной площади проходит митинг-концерт «10 лет в родной гавани», посвященный годовщине воссоединения Крыма и города Севастополя с РФ. Правопорядок и безопасность обеспечивают сотрудники МВД России во взаимодействии с коллегами из других правоохранительных органов, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«В мероприятии принимают участие более 80 тысяч москвичей и гостей столицы», — написала она.

В конце февраля 2014 года пророссийски настроенные жители Крыма, не желающие признавать новую украинскую власть, начали собственную бессрочную акцию протеста перед законодательным органом автономии с требованием отделения Крыма от Украины.

Крымский парламент обратился к президенту России с просьбой принять республику в состав РФ и назначить дату референдума на 16 марта. На референдуме при явке свыше 80% подавляющее большинство избирателей поддержало присоединение Крыма к России.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что началось строительство железной дороги, которая соединит Ростов-на-Дону и Крым.