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Девятилетняя школьница перевела аферистам деньги матери, чтобы стать популярной в сети

В Омске девочка оформила на мать кредит и перевела деньги мошенникам

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Depositphotos

В Омске жертвой телефонных мошенников стали девятилетняя девочка и ее мать, ребенок поверил аферистам и перевел им почти полмиллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 42-летняя жительница Омска. Женщина сообщила, что мошенники обманули ее дочь. Как установили полицейские, девятилетняя девочка просматривала видеоролики, авторы которых предлагали увеличить количество просмотров и повысить активность подписчиков.

Ребенок связался с неизвестным в одном из мессенджеров, злоумышленник попросил девочку взять телефон одного из родителей, сфотографировать все приложения и отправить фотографию в чат.

Школьница под диктовку аферистов изменила пароль в личном кабинете банка матери и перевела им 92 тысячи рублей. Затем, следуя указаниям злоумышленников, оформила два кредита на общую сумму 485 тысяч рублей и также совершила перевод.

О произошедшем ребенок рассказал лишь тогда, когда мать обратила внимание на движение по счету крупных денежных сумм. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее мошенники пообещали девочке игровую валюту и украли у ее бабушки 100 тысяч рублей.

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