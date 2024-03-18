В ЭИСИ обсудили итоги президентских выборов в России

Результаты президентских выборов России — это исторический максимум. Об этом на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему «Выборы президента 2024: о чем говорят результаты» заявил управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев.

По его словам, в современной истории страны не было случаев, когда результаты выборов были столь однозначными. Он подчеркнул, что цифровые измерения предварительных итогов говорят об уверенной победе действующего президента Владимира Путина.

«Явка, которая обнародована ЦИК — 77,44%. Результат Владимира Путина – более 87%. Это важнейшие подтверждение всенародной поддержки курса президента», — добавил он.

Как отметил гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, социологические прогнозы и электоральные расчеты были успешны. По его словам, все тенденции были просчитаны, а кандидаты расположились в предсказанном порядке.

«Есть отклонения по явке — мы ожидали 71%. По результату Владимира Путина мы тоже ожидали результат немного меньше фактического. В результате этих выборов родилась новая политическая реальность. Тот результат, который Владимир Путин получил — это президентское супербольшинство», — добавил эксперт.

В свою очередь политолог, первый зампред комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов отметил рекордную явку и поддержку Путина в Москве.

«Никогда раньше явка по Москве не выбиралась так высоко — 66%. Для Москвы является электоральной традицией дистанционное электронное голосование — его на этих выбрали 68% москвичей», — сказал он.

По его мнению, подобный уровень общей явки обусловлен не только идеологическими факторами, но и увеличившимся доверием к избирательной системе.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин отметил, что выборы прошли без скандалов и дискредитирующих материалов между кандидатами. По его словам, это способствовало мирной обстановке во время избирательной кампании. Также он отметил, неудачное вмешательство извне привело к обратному эффекту — народному единству и сплоченности общества.