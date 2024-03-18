Выросло число погибших при обстреле белгородского села

Четыре человека погибли в селе Никольское Белгородской области после прямого попадания снаряда ВСУ в частный дом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

До этого он заявил о двух погибших в результате прилета снаряда в частный жилой дом. По словам чиновника, спасатели вытащили из-под завалов тела еще двух женщин.

«Террористический акт со стороны ВСУ унес жизни практически целой семьи: погибли бабушка, мама, ее гражданский супруг и сын – молодой 17-летний парень», — написал чиновник.

Он уточнил, что маленькую внучку успели спасти. Как сообщил Гладков, ребенок находится под пристальным вниманием врачей детской областной клинической больницы в реанимации под аппаратом искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«У нее закрытая черепно-мозговая травма, на завтра назначена операция. Состояние ребенка стабилизировали», — добавил губернатор.

18 марта сообщалось, что за неделю свыше 80 человек пострадали в Белгородской области в результате обстрелов.

В этот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия с учетом атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область в какой-то момент может создать на прилегающих территориях «санитарную зону».

Ранее украинская армия обстреляла село в Курской области.