Пьяный россиянин приревновал сожительницу и избил гостя поленом

Застолье трех жителей Ивановской области закончилось нанесением побоев и уголовным делом, хозяин дома схватил полено и избил им гостя на почве ревности. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

Инцидент произошел в поселке Палех, в полицию обратилась местная жительница, которая сообщила, что во дворе ее дома находится пьяный незнакомец. Правоохранители обнаружили на частном подворье избитого мужчину, он был госпитализирован с переломами и ушибами.

Как установили следователи, пострадавший распивал спиртное в доме у приятеля, хозяину жилища не понравилось, что гость оказывает знаки внимания его сожительнице. Сельчанин схватил полено и избил им знакомого, подозреваемый в нападении задержан.

Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.

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