В Тюмени пенсионерка взяла в кредит 10 миллионов рублей и отдала деньги мошенникам

Жительница Тюмени осталась должна банку 10 миллионов рублей после общения с мошенниками. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области.

Пожилая россиянка получила сообщение в одном из мессенджеров. Неизвестный убедил пенсионерку, что ее накопления находятся в опасности и сообщил женщине, что необходимо обезопасить средства с помощью специального счета.

Жительница Тюмени поверила аферисту и оформила кредит в банке на сумму 10 миллионов рублей. Все деньги она перевела на указанные незнакомцем счета. После получения средств аферист перестал выходить на связь, а обманутая пенсионерка обратилась в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве.

Ранее учительница из Норильска отдала мошенникам более 15 миллионов рублей.