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В Тюмени пенсионерка взяла в кредит 10 миллионов рублей и отдала деньги мошенникам

В Тюмени пенсионерка оформила кредит отдала его мошенникам

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Ilya Naymushin/Reuters

Жительница Тюмени осталась должна банку 10 миллионов рублей после общения с мошенниками. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области.

Пожилая россиянка получила сообщение в одном из мессенджеров. Неизвестный убедил пенсионерку, что ее накопления находятся в опасности и сообщил женщине, что необходимо обезопасить средства с помощью специального счета.

Жительница Тюмени поверила аферисту и оформила кредит в банке на сумму 10 миллионов рублей. Все деньги она перевела на указанные незнакомцем счета. После получения средств аферист перестал выходить на связь, а обманутая пенсионерка обратилась в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве.

Ранее учительница из Норильска отдала мошенникам более 15 миллионов рублей.

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