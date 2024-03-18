В Казани выявили случай массового заболевания сальмонеллезом

В Казани сотрудники предприятия «Нэфис Косметикс» заразились сальмонеллезом после обеда в столовой. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на управление Роспотребнадзора по Татарстану.

По информации управления, в период с 17 по 18 марта зарегистрировано 40 случаев сальмонеллеза среди работников. Все они питались 15 марта в столовой. Все заболевшие были доставлены в республиканскую клиническую инфекционную больницу.

Как уточняет управление, у 17 человек сальмонелла обнаружена лабораторно, остальные анализы в работе.

Специалисты Роспотребнадзора провели расследование всех обстоятельств дела. Они отобрали пробы с объектов окружающей среды и от персонала предприятия для проведения лабораторных исследований.

Были выявлены грубые нарушения санитарных требований: не соблюдаются условия хранения, сроки годности продовольственного сырья и пищевых продуктов, нет сопроводительных документов на сырье и полуфабрикаты, неудовлетворительное состояние производственных цехов, забраковано 43 партии общим объемом 1 тонна продукции (маркировки, овощи с признаками гнили, остатки пищи от 15 марта).

Помимо этого, пояснили в ведомстве, в помещениях не обеспечена последовательность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья и готовой продукции, нарушается режим мытья и дезинфекции посуды, есть нарушения по медосмотру и санитарно-гигиеническому обучению персонала.

В «Нэфис косметикс» прокомментировали инцидент. Там пояснили, что с 2008 года предоставлением питания занималась подрядная организация – ИП «Сабиржан М.Р.», арендующий помещения под столовую и кафе.

«К сожалению, в прошедшие выходные в столовой были зафиксированы случаи отравления сотрудников. В связи со сложившейся ситуацией руководством «Нэфис Косметикс» принято решение о расторжении договора с указанным подрядчиком», — подчеркнули в компании.

Предприятие заверило, что с заболевшими сотрудниками поддерживает постоянную связь. Каждому из них окажут денежную помощь в размере 50 000 рублей, добавили в компании.

В феврале в Приморье произошло массовое отравление в местном кафе, у заразившихся обнаружили сальмонеллу.

Ранее в Роскачестве рассказали, как сальмонелла попадает в продукты питания.