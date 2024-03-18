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В Красноярске велосипедист в наушниках попал под поезд

В Красноярске подросток на велосипеде попал под поезд и выжил

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Подросток на велосипеде попал под электричку в Красноярске, юноша пересекал железнодорожные пути в наушниках. Об этом сообщает пресс-служба Красноярской железной дороги.

Инцидент произошел на остановочном пункте Северное шоссе, 17-летний юноша решил пересечь железнодорожные пути на велосипеде. Молодой человек был в наушниках и не услышал звуковой сигнал, предупреждающий о приближении поезда.

Машинист электрички, увидев на путях человека, применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Подросток выжил, его передали бригаде скорой помощи, подробности о состоянии пострадавшего неизвестны.

Ранее в Подмосковье мужчина выжил, попав под электричку.

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