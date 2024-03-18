Генсек ООН предупредил о катастрофическом голоде в секторе Газа

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что не менее 1,1 млн человек в секторе Газа исчерпали запасы продовольствия и находятся под угрозой катастрофического голода. Его слова приводит ТАСС.

«Более половины всех палестинцев в Газе, 1,1 млн человек, полностью исчерпали свои запасы продовольствия, и это грозит катастрофическим голодом», — заявил он.

По его словам, «палестинцы в Газе испытывают ужасающий гнев и страдания».

«Я призываю израильские власти обеспечить полный и беспрепятственный доступ гуманитарных грузов на территорию Газы», — отметил Гутерриш.

Он добавил, что международное сообщество должно оказать всестороннюю поддержку гуманитарным усилиям.

До этого в ООН также сообщали, что голод на севера сектора Газа неизбежен, если военные действия не прекратятся и не будет представлен больший доступ к гуманитарной помощи. В отчете ООН говорится, что острая нехватка продовольствия в секторе Газа «углубилась и расширилась».

Ранее ВОЗ заявила о «беспрецедентном в новейшей истории» голоде в секторе Газа.