В Китае мужчина развелся с женой, узнав, что три их дочери не от него

В Китае мужчина развелся с женой, когда узнал, что три дочери родились не от него, пишет Oddity Central.

В декабре 2007 года Чэнь Чжисянь женился на Ю Хуа, которая была на восемь лет младше его. В 2019 году у пары родилась уже вторая дочь, но через некоторое время супруга сообщила мужчине, что снова беременна. На этот раз данная новость насторожила китайца, так как он почти всегда был на работе и почти не появлялся дома.

Тем не менее Чэнь не стал устраивать разбирательства и согласился, что ребенок действительно его. Однако у него вновь возникли подозрения, что супруга его обманула, когда она родила четвертую дочь. После этого китаец решил сдать тест на отцовство и узнал, что три дочери, которых он считал своими, родились от другого мужчины.

Чжисянь подал в суд на жену, требуя развод и компенсацию за моральные страдания, но потребовал, чтобы дочери остались с ним. В итоге Чэнь получил право опеки над двумя своими старшими дочерьми, а бывшая жена теперь будет выплачивать ему алименты.

Ранее мужчина потребовал от бывшей жены, чтобы она вернула ему почку.