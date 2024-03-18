В ХМАО трех адвокатов обвинили в попытке подкупа свидетеля

В ХМАО-Югре фигурантами уголовного дела стали адвокаты, пытавшиеся подкупить свидетеля обвинения. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

К настоящему времени известно, что трех человек, имеющих адвокатский статус, обвинили в попытке воздействовать на свидетеля по делу их подзащитного. Юристам предъявили обвинения в покушении на подкуп свидетеля в целях дачи ложных показаний и пособничестве в покушении на подкуп в зависимости от роли каждого.

Следователи уверены, что обвиняемые пытались переманить на свою сторону лицо, имеющее статус свидетеля, и заставить его дать ложные показания. Сейчас фигуранты находятся под подпиской о невыезде, а сотрудники СК устанавливают обстоятельства совершенного ими преступления.

Ранее адвокатов принца Гарри обвинили в пустой трате времени на суде.