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Общество «Знание» проведет просветительские мероприятия для молодежи по всей России

Около 400 просветительских мероприятий проведут к десятилетию Крымской весны

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Российское общество «Знание»

Российское общество «Знание» проведет во всех регионах страны праздничные просветительские мероприятия в честь десятилетия воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, сообщается на сайте общества. Тематические мероприятия продолжатся до 22 марта.

Отмечается, что под эгидой «Знания» для молодых россиян из 89 регионов страны будут организованы межрегиональные телемосты, встречи, а также лекции от экспертов и участников Крымской весны.

«Всего порядка 400 мероприятий трека Знание.Лекторий проходят в эти дни для школьников, студентов и активной молодежи России», — говорится в сообщении.

Так, межрегиональный телемост между Крымским и Сибирским федеральными университетами стал одним из первых праздничных мероприятий. В нем приняли участие представители 40 российских вузов.

Как уточнил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль, сегодняшнее единение и объединение общества, несмотря на провокационные действия недоброжелателей, свидетельствуют о том, что российский народ неразделим.

«Десятилетие со дня исторического выбора крымчан и севастопольцев – повод еще раз напомнить себе о том, что мы сами строим будущее и только от нас зависит, каким оно будет», — сказал он.

Древаль отметил, что просветительские мероприятия, организованные в преддверии праздника, несут именно такой посыл.

Отмечается, что были проведены лекции об истории воссоединения Крыма с Россией, героях Крымской весны и о достижениях, которые были сделаны в различных областях, таких как промышленность, туризм и социальная сфера за последние годы. Также обсуждалось влияние и роль крымчан и севастопольцев в исторических событиях десятилетней давности.

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