Врач рассказала, как снизить риски для здоровья при регулярных переработках

Переработки могут повысить риск появления сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфаркта. О том, как минимизировать риски для здоровья при таком рабочем графике, kp.ru рассказала кардиолог, автор книги «Привычка быть здоровым. Как предотвратить гипертонию, инфаркт и инсульт» Наталья Гаврилюк.

«Эксперты выделяют важный параметр — разницу между потраченными силами и полученным эффектом (в виде решенных задач или, например, той же оплаты труда). Вспомните ситуацию, когда вы долго что-то делали и надеялись на успех, но ожидания не оправдались. Такое несовпадение ожиданий и реальности встречается сплошь и рядом. <...> И, согласно нескольким исследованиям, именно этот показатель (разница между ожиданиями и реальностью) имеет очень сильную связь с ишемической болезнью сердца и повышает риск инфаркта», — уточнила эксперт.

Чтобы не допустить этого, врач рекомендует наладить сон и спать не менее шести, но не более девяти часов в день. Кроме того, важно включать в свой распорядок дня любую физическую активность. Еще один совет, чтобы снизить риск появления болезней сердца и сосудов, — стараться правильно питаться и пить больше воды.

По словам кардиолога, огромное значение имеют положительные впечатления, которые, например, можно получить от встречи с друзьями. В ходе рабочего дня она рекомендует чаще вставать из-за стола и делать легкую разминку. Раз в год важно также проходить диспансеризацию, чтобы следить за основными параметрами здоровья, заключила Гаврилюк.

Исследование Шерри и Perfluence, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что большинство (88%) россиян сталкивались с регулярными переработками в 2023 году. 63% из них — женщины.

Ранее россияне назвали причины переработок по вечерам и в выходные.