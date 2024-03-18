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Россия потребовала от Германии признать блокаду Ленинграда актом геноцида

РФ направила ФРГ ноту с требованием признать блокаду Ленинграда актом геноцида

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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Россия направила ноту Германии с требованием официально признать актами геноцида блокаду Ленинграда и другие преступления Третьего рейха. Соответствующую ноту посольство РФ направило в МИД ФРГ, сообщает РИА Новости, ссылаясь на документ.

В нем говорится, что российская сторона «констатирует противоречивый характер подхода» немецких властей «к вопросу об официальном признании актами геноцида преступлений против человечности, совершенных Германией в прошлом». Германская сторона, признав актом геноцида свои преступления в эпоху колониализма, «до сих пор не сделала этого в отношении блокады Ленинграда и других преступлений против народов СССР в период Второй мировой войны», сказано в тексте.

«Российская сторона настаивает на официальном признании германской стороной этих злодеяний Третьего рейха актами геноцида», — отмечается в ноте.

В конце января в МИД Германии заявили, что ФРГ принимает всю ответственность за преступления немецких военных, которые были совершены во время блокады Ленинграда.

27 января спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин обратился к гражданам страны в связи с 80-й годовщиной полного снятия блокады Ленинграда, заявив, что сохранение памяти о событиях времен Великой Отечественной войны и подвигах советских солдат является важной задачей, так как сегодня нацизм вновь начинает «поднимать голову».

Ранее в МИД России заявили, что власти Германии отказались от выплат блокадникам Ленинграда.

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