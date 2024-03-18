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Две женщины утверждают, что их сняли с рейса, «потому что они слишком большие»

Mirror: в Новой Зеландии двух женщин сняли с рейса из-за их больших размеров

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Shutterstock/FOTODOM

В Новой Зеландии две женщины утверждают, что их сняли с рейса, «потому что они слишком большие», пишет Mirror.

Энджел Хардинг рассказала, что ее и подругу высадили из самолета перед самым взлетом. Это произошло, когда бортпроводница попыталась опустить подлокотник на кресле пассажирки, но не смогла этого сделать, так как он уперся в руку новозеландки с лишним весом, принося ей боль.

Стюардесса сообщила, что в таком случае самолет не сможет взлететь — это будет нарушением инструкции. Энджел уверяет, что бортпроводница вела себя агрессивно по отношению к ней, поэтому за нее вступилась подруга, которую в итоге тоже сняли с рейса.

«Вам следовало забронировать четыре места на двоих», — добавила стюардесса.

Две женщины, которым по состоянию здоровья были предоставлены инвалидные коляски, оказались снова в аэропорту, где им пришлось заново покупать билеты. Впрочем, Хардинг добавила, что представители авиакомпании предложили им бесплатное жилье и питание, а также оплатили перелет.

«Мы стремимся относиться ко всем клиентам с уважением и достоинством и приносим извинения за то, что эти клиенты столкнулись с негативным опытом», — говорится в сообщении.

Ранее греческая авиакомпания потеряла слепого котенка, которого пассажирка везла на операцию.

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