Россиянин пожаловался на оголенную проводку в автобусе

Житель Красноярска пожаловался на оголенную проводку в одном из городских автобусов. Его сообщение на условиях анонимности опубликовал Telegram-канал «Наш мкр.Солнечный (@kras_sunny)».

«Автобус 63, вышел с оголенной проводкой в рейс. Автобус был битком, люди стояли в непосредственной близости к оголенным проводам», — рассказал красноярец.

По словам мужчины, всю дорогу в салоне пахло жженой резиной. Пассажир утверждает, что после жалоб на ситуацию кондуктору, та посоветовала «звонить в диспетчерскую».

Ранее в Астрахани водителя маршрутки задержали за оскорбление пассажирок.