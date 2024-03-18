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Россиянин пожаловался на оголенную проводку в автобусе

Житель Красноярска показал оголенную проводку в городском автобусе

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Телеграм-канал Наш мкр.Солнечный (@kras_sunny)

Житель Красноярска пожаловался на оголенную проводку в одном из городских автобусов. Его сообщение на условиях анонимности опубликовал Telegram-канал «Наш мкр.Солнечный (@kras_sunny)».

«Автобус 63, вышел с оголенной проводкой в рейс. Автобус был битком, люди стояли в непосредственной близости к оголенным проводам», — рассказал красноярец.

По словам мужчины, всю дорогу в салоне пахло жженой резиной. Пассажир утверждает, что после жалоб на ситуацию кондуктору, та посоветовала «звонить в диспетчерскую».

Ранее в Астрахани водителя маршрутки задержали за оскорбление пассажирок.

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