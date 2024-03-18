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Врач объяснил, почему каши опасны для людей старше 60 лет

Врач Арзамасцев: каши могут повысить уровень глюкозы в крови пожилых

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Depositphotos

Людям старше 60 лет рекомендуется ограничивать потребление каш, потому что они могут способствовать набору лишнего веса и сильно повышать уровень глюкозы в крови. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

Он отметил, что каши являются высококалорийными, поэтому при низкой физической активности или предрасположенности к набору веса пожилые люди могут поправиться. Врач призвал отказаться и от каш-минуток, потому что в них нет полезных веществ в виде витаминов и клетчатки.

«Они могут спровоцировать нарушение углеводного обмена либо ухудшать уже имеющиеся у пожилых нарушения – инсулинорезистентность или сахарный диабет», – добавил Арзамасцев.

Идеальными вариантами каш для представителей старшего поколения являются гречка, булгур, кускус, дикий рис и пшено, заключил эксперт.

Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева до этого говорила, что людям с непереносимостью молока не следует есть каши. По ее словам, у пациентов с лактазной недостаточностью или аллергией на молочный белок каши на молоке могут привести к дискомфорту в кишечнике, болям в животе, вздутию, нарушениям стула, кожным высыпаниям.

Ранее диетолог рассказала, как увеличить потребление полезных для кишечника пищевых волокон.

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