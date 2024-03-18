В центре Москвы заблокировали часть выходов из метро

Часть выходов со станции метро «Охотный ряд» в Москве заблокирована из-за концерта. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что пройти из метро в ТЦ «Охотный ряд» сейчас нельзя. Для прохода на концерт советуют пользоваться четвертым выходом.

18 марта на Красной площади в Москве пройдет концерт, посвященный десятой годовщине присоединения Крыма к РФ.

До этого в Крыму отметили 10-ю годовщину референдума о статусе полуострова.

Накануне президент России Владимир Путин в телефонных разговорах с главой Крыма Сергеем Аксеновым и бывшим «народным мэром» Севастополя Алексеем Чалым поздравил их с 10-летием референдума о воссоединении полуострова с Россией.

Крымский референдум прошел 16 марта 2014 года. Через два дня, 18 марта, Аксенов, Чалый и Константинов участвовали в подписании договора о принятии Крыма и Севастополя в состав России.

Ранее на станции «Пушкинская» перекрыли два выхода из-за пожара в «Известия холле».