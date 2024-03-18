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«Самая бережливая кореянка» сэкономила $75 тыс. за 2 года

Oddity Central: самой бережливой кореянке удалось за 2 года сэкономить $75 тысяч

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Жительница Южной Кореи за два года смогла сэкономить $75 тыс., пишет Oddity Central.

Джи Хен Квак стала популярной в местных соцсетях после своего заявления о том, что за 2 года ей удалось сэкономить $75 тыс. По словам 24-летней женщины, это стало возможным благодаря тому, что в месяц она тратит только $6 на еду, полагаясь на скидочные купоны. Кроме того, она не покупает в магазинах питьевую воду, а кипятит водопроводную.

Кореянка также не ходит в парикмахерскую и самостоятельно стрижет себе волосы, а бесплатную одежду берет из специальных благотворительных боксов. Экономная жизнь женщины привлекла внимание многих людей, которые следят за ней в интернете и перенимают ее советы.

Ранее в соцсетях стал популярным мужчина из Японии, которому платят деньги за то, что он ничего не делает.

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