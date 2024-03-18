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«Естественный детокс»: диетолог назвала россиянам главные правила поста

Диетолог Королева: во время поста важно умеренное потребление соли

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Алексей Онегин/arborio.ru

Во время Великого поста человек должен придерживаться низкокалорийного питания, включая в рацион продукты растительного происхождения. Такая система питания со снижением количества потребляемой соли помогает, помимо духовного очищения, привести себя в форму и избавиться от лишнего веса, рассказала диетолог Маргарита Королева в беседе с НСН.

Снижение соли в рационе вместе с другими ограничениями обеспечивает организму хорошую естественную детоксикацию, заявила Королева. Здоровому человеку подобные правила питания пойдут на пользу, отметила она.

«По сути верующим предписано придерживаться вегетарианской диеты с различной степенью строгости, - пояснила Королева. — Церковным уставом предусмотрено послабление для людей с обострением хронических заболеваний, также для беременных женщин, трудящихся, которые занимаются тяжелым физическим трудом».

По словам диетолога, у человека, соблюдающего пост, организм очищается от токсинов и лишней жидкости. При соблюдении правильного режима питания, также становится нормальным артериальное давление, приходит в норму работа сердца и нервной системы.

Королева порекомендовала есть больше овощей, зелени, фруктов, сухофруктов, орехов. Источником белка могут стать баклажаны, грибы, бобовые, орехи, зерновые и морепродукты.

Одно из важных правил Великого поста – не допускать голодания человека, подчеркнула специалист.

«Благодаря разнообразию, низкокалорийности и подконтрольному количеству соли можно добиться снижения массы тела и обретения здоровой физической формы, чтобы потом сохранять ее на перспективу года», – заключила она.

Напомним, в 2024 году Великий пост начинается 18 марта и заканчивается 4 мая. Что можно и что нельзя есть, как подготовить организм к ограничениям и разнообразить постное меню — в материале «Газеты.Ru».

Ранее диетолог рассказала, как неправильное соблюдение поста может навредить здоровью.

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