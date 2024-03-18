В Иркутской области дети спасли мужчину от нападения собачьей стаи

В Иркутской области дети спасли мужчину от нападения стаи бездомных собак. Об этом пишет IrkutskMedia.

Инцидент, попавший на камеру видеонаблюдения, произошел во дворе жилого дома в Усть-Куте. Там прохожего окружила стая бродячих собак. Судя по записи, мужчина растерялся, но на помощь ему пришли дети, игравшие неподалеку. Они подбежали и разогнали бездомных животных.

В СУ СК по Иркутской области сообщили, что начали доследственную проверку по факту публикации в СМИ.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Халатность». Выясняются все обстоятельства произошедшего, в рамках начатого разбирательства следователи проверят должностных лиц и ответственных за организацию отлова и содержания безнадзорных животных.

Ранее в Рязани догхантер отстреливал собак и ранил случайную прохожую в щеку.