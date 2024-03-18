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Владельца ТЭЦ в Шагонаре после ЧП обязали построить новую котельную

Суд обязал владельца ТЭЦ в Шагонаре построить новую котельную после ЧП

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Суд обязал предприятие «УК ТЭК-4», которому принадлежит ТЭЦ в городе Шагонаре в Республике Тыва, построить новую котельную. Об этом сообщила прокуратура региона в Telegram.

Прокуратура Улуг-Хемского района провела проверку исполнения законодательства о теплоснабжении в городе, в результате которой установила, что по условиям концессионного соглашения, заключенного между предприятием и администрацией района, компания обязалась за свой счет осуществлять мероприятия по созданию и реконструкции объектов теплосетевого хозяйства. Состояние котельной оценивается как неудовлетворительное.

По итогам проверки прокурор района направил в суд исковое заявление о возложении обязанности на администрацию района организовать обеспечение теплоснабжения Шагонара, а также на «УК ТЭК-4» по строительству новой котельной, обследованию и замене изношенных тепловых сетей.

Требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Решение суда не вступило в законную силу.

6 марта на Шагонарской ТЭЦ произошел взрыв, после которого началось возгорание. Ранения и травмы получил 21 человек. Город Шагонар остался частично без отопления. 10 марта на ТЭЦ запустили второй котел.

Ранее спецборт МЧС доставил в Туву модульные котельные.

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