При обстреле села в Белгородской области погибли два человека

При обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Никольское в Белгородской области погибли два человека, четверо пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В результате прямого попадания в частный жилой дом погибли два человека: молодой человек 17 лет и мужчина — от полученных ран они скончались на месте еще до приезда скорой помощи», — сообщил глава региона.

Также он сообщил, что четыре человека при обстреле пострадали. Среди них — маленькая девочка, которую достали из-под завалов, врачи борются за спасение ее жизни. В доме предположительно могут находиться еще две женщины. Трое пострадавших мужчин от госпитализации отказались.

Перед этим Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. По предварительным данным, пострадали два человека. До этого стало известно, что за неделю более 80 человек пострадали в Белгородской области в результате обстрелов.

Ранее власти Белгородской области сообщили о взрыве на инфраструктурном объекте.