В Грозном наказали сотрудников СИЗО, где сын Кадырова избил поджигателя Корана

В Грозном наказали сотрудников следственного изолятора, где сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Кадыров избил сжегшего Коран Никиту Журавеля. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на официальное письмо Следственного комитета.

В документе прописано, что органами дознания была проведена проверка в отношении Кадырова-младшего. По итогам проверки за случившееся были наказаны сотрудники СИЗО № 1 города Грозного.

Отмечается, что сотрудники СИЗО якобы были «привлечены к дисциплинарной ответственности». Как именно их наказали — в письме не говорится.

27 февраля 2024 года Висаитовский районный суд Грозного приговорил к 3,5 года колонии общего режима Никиту Журавеля за оскорбление чувств верующих и хулиганство. Весной прошло года он поджег в Волгограде Коран на фоне мечети и снял это на видео.

В октябре 2023 года глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео своей встречи с Журавелем. На кадрах молодой человек говорит о желании принять ислам, в ответ глава Чечни заявляет, что это «не от души». После этой встречи, как сообщалось, задержанного избил сын руководителя республики Адам. Кадыров-старший подтвердил эту информацию, опубликовав видео избиения, и заявил, что «гордится» поступком сына. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ предупредили о катастрофических последствиях безнаказанного сожжения Корана.