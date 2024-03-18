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Суд заочно приговорил к восьми годам экс-гендиректора «Капитал Ре»

Суд заочно приговорил к 8 годам экс-гендиректора «Капитал Ре» Даура Джениа

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Дорогомиловский суд Москвы заочно приговорил к восьми годам колонии общего режима и взыскал 1,2 млрд рублей с экс-гендиректора страховой компании «Капитал Перестрахование» Даура Джениа. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в своем Telegram-канале.

«Джениа Даур Викторович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями)», — говорится в сообщении.

Судом также удовлетворен гражданский иск ПАО СК «Росгосстрах» в сумме более 1 млрд 200 млн рублей. На имущество обвиняемого сохранен арест, до исполнения приговора в части гражданского иска.

До этого сообщалось, что московский суд заочно вынес приговор бывшему директору «Совкомфлота» Дмитрию Скарге и предпринимателю Юрию Никитину. По данным органа, Дорогомиловский районный суд города Москвы признал Скаргу виновным по статье «Злоупотребление полномочиями». Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет и штраф в размере 3 млн руб. Никитина признали виновным в «Злоупотреблении полномочиями», а также в «Легализации денежных средств, приобретенных незаконным путем». Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет и штраф в размере 5 млн руб.

Ранее Дмитрий Скарга, проживающий за границей, получил два заочных приговора в России.

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