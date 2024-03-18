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На соратника Ильи Пономарева* завели уголовное дело

РИАН: уголовное дело завели на члена «Съезда народных депутатов» Антонова

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Depositphotos

На члена организации «Съезд народных депутатов» Сергея Антонова возбудили уголовное дело по факту участия в деятельности террористического сообщества. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Антонов — один из соратников бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан в РФ иностранным агентом), а также является главой организации «Комитет 2024», которая, по данным следствия, пыталась подорвать легитимность недавней президентской кампании.

В 2020 году Антонов выдвигался в муниципальные депутаты в Можге и Воткинске от партии «Коммунисты России». В 2022 баллотировался на пост главы Удмуртии, однако впоследствии отказался от участия в выборах.

В настоящее время Антонов находится в Польше, где принимает участие в заседаниях «Съезда народных депутатов».

В феврале 2024 года на экс-депутата Пономарева возбудили три новых уголовных дела: о госизмене, призывах к терроризму и связи с террористической организацией. Бывший парламентарий в данный момент проживает на Украине.

Ранее председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова рассказала, что релоканты создали за рубежом сеть штабов по дискредитации выборов президента России.

*  признан в РФ иностранным агентом
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