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В Воронеже ищут вооруженного мужчину, который представляется сотрудником СК

Воронежцев предупредили об опасном мужчине, который выдает себя за сотрудника СК

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Телеграм-канал Мой и твой Воронеж

Жители Воронежа рассказали о странном мужчине, который носит с собой телескопическую дубинку и угрожает людям. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

Инцидент, попавший на камеру видеонаблюдения, произошел в супермаркете в Юго-Западном районе. По словам местной жительницы, неизвестный преследовал ее и ее спутника, а затем представился сотрудникам следственного комитета. Мужчина заявил, что женщина находится в розыске, и он должен ее найти. Известно, что в момент разговора подозрительный незнакомец продемонстрировал перцовый баллончик и раскладную дубинку.

«Человек не в себе! Возможно, под чем-то или следует чьим-то указаниям. Никого и ничего не боится. Он может находиться в любом районе города», — написала женщина.

Она обратилась в полицию, но к моменту приезда правоохранителей мужчина уже покинул «Пятерочку». Горожанка написала заявление, лжесотрудника СК разыскивают.

Ранее лжеполицейские втерлись в доверие к 83-летней женщине и обворовали ее.

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