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Москвичам напомнили о последнем розыгрыше программы «Миллион призов»

Заключительный розыгрыш программы «Миллион призов» состоится 18 марта

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ag-vmeste.ru

Последний розыгрыш акции #ВыбираемВместе2024, которая проводится в рамках программы «Миллион призов», пройдет в понедельник, 18 марта. Об этом москвичам напомнил портал мэра и правительства столицы..

Победителями акции могут стать москвичи, которые проголосовали онлайн на выборах президента или с помощью терминала электронного голосования.

Сообщение победителями будет отправлено после 12:00 по московскому времени на номер телефона, указанный в личном кабинете на mos.ru или при голосовании с использованием терминала. Уведомление о выигрыше участники получат в смс-сообщении от имени DIT_MOS.

До этого стало известно, что свыше 2,2 миллинов человек стали победителями двух розыгрышей «Миллион призов», которые состоялись 16 и 17 марта. Полученные баллы обмениваются на скидки в магазинах, ресторанах и кафе, а также на билеты в музеи и театры. Кроме того, баллы можно перевести на благотворительные цели.

Ранее была названа дата официального подведения итогов выборов президента РФ.

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