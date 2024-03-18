У Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге торжественно отпраздновали Масленицу, чучело сожгли огнеметом. Об этом сообщает «МК в Питере».

Массовые гуляния проводились весь день. Сначала петербуржцы и гости города полакомились огромным блинным пирогом весом 500 кг, а к вечеру увидели яркое шоу акробатов в народных костюмах. Весенний праздник завершили сжиганием чучела.

До этого кубанские активисты из «Отрядов Путина» сожгли чучело Байдена в честь Масленицы.

17 марта жители Луганской народной республики (ЛНР) в ответ на провокации Вооруженных сил Украины и попытки властей Украины сорвать выборы в Российской Федерации сожгли чучела Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена.

Ранее в Белгороде отказались от организации массовых гуляний на Масленицу.