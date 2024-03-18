Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге проводили зиму сожжением чучела Масленицы огнеметом

МК: в Петербурге в Петропавловской крепости чучело Масленицы сожгли огнеметом

close
100%
Максим Богодвид/РИА Новости

У Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге торжественно отпраздновали Масленицу, чучело сожгли огнеметом. Об этом сообщает «МК в Питере».

Массовые гуляния проводились весь день. Сначала петербуржцы и гости города полакомились огромным блинным пирогом весом 500 кг, а к вечеру увидели яркое шоу акробатов в народных костюмах. Весенний праздник завершили сжиганием чучела.

До этого кубанские активисты из «Отрядов Путина» сожгли чучело Байдена в честь Масленицы.

17 марта жители Луганской народной республики (ЛНР) в ответ на провокации Вооруженных сил Украины и попытки властей Украины сорвать выборы в Российской Федерации сожгли чучела Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена.

Ранее в Белгороде отказались от организации массовых гуляний на Масленицу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами