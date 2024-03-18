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На МКАД столкнулись два грузовика

Дептранс Москвы: на МКАД один грузовик опрокинулся после столкновения с другим

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Максим Блинов/РИА Новости

На внешней стороне 68-го км МКАД столкнулись два грузовика. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Один из грузовиков от столкновения перевернулся и опрокинулся на проезжую часть. Место происшествия перекрывали и просили водителей прокладывать альтернативные маршруты. Однако спустя время движение восстановили, отмечали в департаменте.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

До этого в Забайкалье 20 вагонов сошли с рельсов после столкновения автомобиля с грузовым поездом. Авария произошла на перегоне Бамовская — Горелый Забайкальской железной дороги. Водитель не справился с управлением, после чего машина съехала с автомобильной дороги и врезалась в состав. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в реанимацию местной больницы.

Ранее стало известно, что на Алтае пострадали семь пассажиров автобуса, опрокинувшегося в кювет.

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