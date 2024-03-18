Гражданина Украины задержали у французской границы из-за найденных у него €230 тысяч

Французские таможенники задержали украинца, который ехал с крупной денежной суммой к испанской границе. Об этом сообщает BFMTV.

Задержание прошло 14 марта на трассе A9, неподалеку от приграничного Нарбонна. На следующий день мужчину взяли под стражу из-за неясного происхождения изъятых у него купюр.

Гражданин Украины, направлявшийся на легковом автомобиле к пункту пропуска, был остановлен сотрудниками таможенной службы для проверки документов. Они также осмотрели салон и благодаря натренированной на поиск наркотиков собаке обратили внимание на рюкзак водителя. Внутри нашлись термозапечатанные пакеты с многочисленными пачками банкнот. При их пересчете оказалось, что мужчина вез с собой €230 тыс.

Согласно французским законам, теперь арестованный обязан объяснить таможенникам происхождение этих денежных средств, так как наличные деньги в размере €10 тыс. и более, перевозимые одним человеком, должны быть задекларированы. Ведется расследование.

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