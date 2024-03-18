FT сообщила о «современном рабстве» в католической организации «Опус Деи»

Журналистка издания Financial Times Антонии Канди провела расследование, в котором утверждается, что девочек по всему миру десятилетиями принуждали к изнурительной работе во влиятельной католической организации «Опус Деи».

В публикации приводится история одной из девушек Энн Мари Аллен, которая 46 лет назад в 15 лет стала частью организации по приглашению священника. После прохождения курсов кейтеринга она стала одной из помощниц нуминариев, посвятивших свою жизнь «Опус Деи» в качестве домашней прислуги, в большинстве случаев они делали это бесплатно и против своей воли. Сами нумерарии — те, кто принял обет безбрачия, но имеет обычную мирскую работу.

Канди подчеркивает, что Аллен была одной из 16 помощниц, с которой ей удалось поговорить. Они работали в «Опус Деи» бесплатно в промежутке с 1977 по 2020 год в Европе, США, Африке и Латинской Америке.

Члены организации набирали девушек из сельской местности и принуждали их к современному рабству через жесткую систему психологического контроля.

До этого в Свердловской области сотрудники полиции Новоуткинска вместе с активистами движения по борьбе с торговлей людьми и современными формами принудительного труда «Альтернатива» помогли гражданину Белоруссии, который 10 месяцев работал на ферме за еду и сигареты, уехать от работодателя.

Ранее во Франции разрешили вылет самолету после сообщений о рабах на борту.