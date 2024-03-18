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Названа самая быстро очищающаяся энергетика в мире

МЭА: энергетика КНР становится чистой все быстрее

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Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/Global Look Press

В Международном энергетическом агентстве (МЭА) заявили, что по итогам прошлого года объем запуска новых мощностей возобновляемых источников энергии (ВИЭ) достиг 540 ГВт, причем 90% этого объема ожидаемо пришлось на развитые страны и Китай. Об этом сообщается на сайте газеты «Коммерсантъ».

В публикации отмечается, что в КНР объем ввода солнечных фотоэлектрических систем за прошлый год вырос в 2,5 раза. В США подобный показатель оценивают как сдержанный. Аналитики считают, что одной из причин подобного может являться торговое противостояние США с Китаем.

Порядка 60% новых мощностей ветроэнергетики в мире пришлось на Китай. По сравнению с 2022 годом КНР удвоил объемы их ввода, говорится в публикации.

До этого первый заместитель руководителя министерства экономического развития Российской Федерации Илья Торосов заявил, что Россия к 2030 году увеличит мощности возобновляемых источников энергии с 6 ГВт до 12 ГВт.

Он отметил, что доля зеленой энергетики в России к этому году увеличится до 39,7% по сравнению с 37,8% в 2023 году.

Ранее во Франции впервые дали разрешение на разведку месторождений природного водорода.

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