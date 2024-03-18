В Приамурье приостановили движение поездов из-за схода 20 вагонов

Автомобиль выехал на пути вне железнодорожного переезда на Транссибе и стал причиной схода вагонов на перегоне Горелый — Бамовская Забайкальской железной дороги (ЗЖД). Об этом сообщается в Telegram-канале ЗЖД.

В публикации отмечается, что по предварительным данным, локомотивная бригада не пострадала. На место были направлены восстановительные поезда. Из-за инцидента задержится пассажирский поезд №1 из Владивостока в Москву, говорится в публикации.

По данным Сковородинской транспортной прокуратуры, в результате произошедшего с рельсов сошли 20 пустых вагонов, водителя автомобиля госпитализировали.

В конце февраля на станции Апрелевка Киевского направления Московской железной дороги произошел сход колесных пар в середине состава пригородного поезда.

До этого в подмосковном Красногорске у маршрутного автобуса во время движения отвалились колеса. По данным Mash, колеса могли отлететь из-за перегруза и незакрученных колесных гаек, которые водитель должен проверять на ремзоне перед каждым выездом.

Ранее в Петербурге столкнулись два теплохода.