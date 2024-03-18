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Финский журналист заявил, что выборы в России прошли на высшем уровне

Финский журналист Хейсканен: выборы в России прошли на высшем уровне

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Александр Пирагис/РИА Новости

Выборы президента России прошли прозрачно, организация была на высшем уровне. Об этом рассказал РИА Новости финский журналист Кости Хейсканен.

«Эти выборы честные, прозрачные и организованы на очень высоком уровне. Все очень честно и замечательно организовано: то, что я наблюдал в Санкт-Петербурге, в Москве», — сказал журналист.

Он добавил, что такие выборы иностранные наблюдатели еще не видели.

С 15 по 17 марта в России прошло голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате.

За президентский пост впервые с 2008 года борются четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также указал на то, что у Путина нет времени для празднования победы на выборах.

О том, как проходят президентские выборы, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Путин побеждает на выборах президента с рекордным результатом.

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