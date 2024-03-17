Жители Донбасса отдавали голоса на выборах президента в пользу Владимира Путина, поскольку он вернул Донбасс домой. Такое мнение высказал депутат Госдумы Зураб Макиев, его цитирует официальный Тelegram-канал партии «Единая Россия».

«Наша великая страна выбрала национального лидера, который смог противостоять Западу, отметил депутат Госдумы от Единой России», — заявил парламентарий.

Как сообщает ТГ-канал «Единой России», Зураб Макиев голосовал в Авдеевке.

Политик пояснил, что для жителей Авдеевки Владимир Путин является лидером, вернувшим их город в большую семью России.

«Они истинные патриоты, которые любят Родину. У них была возможность уйти на ту сторону. Но они остались и дождались, когда наши военные вернули их домой», — подчеркнул Зураб Макиев.

Он выразил благодарность жителям Донецкой народной республики, которые пришли и отдали свои голоса.

«Мы знаем, за кого они отдали голоса и почему», — заключил Макиев.