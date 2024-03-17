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Восемь человек пострадали после атаки ВСУ в российском регионе

Гладков: восемь человек пострадали после атаки ВСУ в Белгородском районе

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородском районе пострадали восемь человек. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«После отражения средствами противовоздушной обороны (ПВО) воздушной атаки со стороны ВСУ пострадали восемь человек в поселке Октябрьский», — отметил он.

До этого Минобороны России сообщало, что российские средства ПВО нейтрализовали два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Белгородской областью.

До этого пресс-служба министерства обороны России сообщила, что российская система ПВО сбила девять снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire и три снаряда РСЗО «Ураган» над Белгородской областью. Помимо того, Минобороны также доложило о новой пресеченной попытке диверсии ВСУ в Белгородской области.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.

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