Россия становится хранителем традиционных ценностей в глазах Запада, считают участники круглого стола «Russia, misha, balalaykа — как меняется образ России за рубежом», состоявшегося на площадке онлайн-марафона «Ночь выборов».

Обсуждая трансформацию образа России за рубежом, спикеры поделились своими впечатлениями от российской культуры, а также развенчали основные стереотипы, связанные с Россией.

Модератор круглого стола, депутат Госдумы, член думского комитета по международным делам Мария Бутина задала старт дискуссии, представив изображения, отражающие представления зарубежных стран о России, созданных при помощи нейросетей.

Научный сотрудник Института европейских исследований в Белграде Стеван Гайич отметил, что выборы в России являются одной из самых важных мировых новостей.

«Мы ожидаем освобождения мира и конца того миропорядка, который сложился сейчас», — заявил эксперт из Сербии.

По мнению переехавшего жить в Россию из США консультанта по пермакультурному проектированию Мирона Платте, иностранцы смотрят сегодня на РФ не только как на лидера построения нового многополярного мира, но и как на хранительницу традиционных ценностей, всего лучшего, что было накоплено в западной цивилизации.

«Мне не приходилось объяснять своим друзьям, почему я решил переехать в Россию, они все меня сразу поддержали», — поделился мнением участник круглого стола.

Журналист и военный историк из Франции, редактор информационного агентства Novorossia today Лоран Брайар считает, что граждане Франции помнят о союзе с Россией и спасении во время войн, несмотря на западную пропаганду.

Он подчеркнул, что у России есть суверенитет и душа. Особое внимание спикер уделил важности сохранения традиционных ценностей и человечности.

«В России чувствуется человеческая душа: во Франции я родитель №1, а в России — я отец», — сказал участник мероприятия.

По мнению журналиста и политического аналитика из США, корреспондента RT и The Convo Couch News Фиореллы Изабель, российские выборы более прозрачные и честные, чем в США.

«Американцы уже не верят в выборы, потому что видели огромное количество подтасовок. Сейчас нет демократии», — констатировала она.

Режиссер, сценарист, продюсер Франко Франкини из Италии заявил, что видит Россию спасителем мира.

«Для существующих на Западе общественных слоев и элит, ценящих истинные традиционные ценности, Россия становится спасительных ковчегом нормальности», — пояснил он.

«Ночь выборов» — крупнейшая экспертная площадка страны, в которой принимают участие ведущие электоральные эксперты, политологи и социологи России. Событие освещают более 200 российских и иностранных СМИ и сетевых ресурсов.

С 2017 года гостями «Ночи выборов» стали более 5 тыс. человек.