В Белгородской области задержан журналист Соловьев Live

В Белгороде сотрудники ГИБДД задержали журналиста канала «Соловьев LIVE» Коренева Илью. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В публикации уточняется, что сотрудники правоохранительных органов произвели задержание мужчины во время того, как он снимал здания регионального управления ФСБ.

По словам Коренева, его задержали только для проверки документов. На данный момент с ним все хорошо, правоохранители отпустили журналиста.

В ноябре в Перми полицейские задержали журналиста портала Properm.ru Владислава Иваненко и увезли в Центр временного содержания иностранных граждан. До этого журналист получил уведомление об аннулировании вида на жительство — он является гражданином Казахстана.

Позднее стало известно, что в Польше на границе с Белоруссией задержали журналиста издания «Украинская правда» Михаила Ткача и его оператора.

Ранее сообщалось, что российскому военкору Сапонькову вскрыли машину.