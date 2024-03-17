Политологи объяснили причины высокой явки избирателей на выборах президента России

Участвовать в выборах президента России необходимо для того, чтобы потом не говорить, что за нас все решили, заявила в беседе с «Газетой.Ru» исполнительный директор коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», политтехнолог Евгения Стулова.

Эксперт отметила, что участие в выборах президента страны — это акт высказывания своего мнения, своей позиции.

«Это то, что может сделать каждый, чтоб потом не было вопросов к самому себе в первую очередь, чтобы потом не разговаривать, что называется, с телевизором, мол я не имел возможности высказаться», — заявила политтехнолог.

Эксперт констатировала, что в России повысился уровень политической культуры.

«Ход выборов и предвыборных дебатов, в которых участвовали как кандидаты в президенты, так и их доверенные лица, был достаточно спокойным, без инсинуаций, без провокаций, без взаимных обвинений и оскорблений. Очевидно, что это была не битва технологий, а диалог идеологии, что очень важно», — считает Евгения Стулова.

Она уточнила, что Владислав Даванков, как самый молодой кандидат, обращался к молодой аудитории — к людям, которые в меньшей степени привыкли ходить на выборы.

Программа Леонида Слуцкого, отметила эксперт, была направлена на «аудиторию совершенно другого порядка». По ее словам, это была «некоторая пересборка партии ЛДПР без Владимира Жириновского».

Николай Харитонов, по словам Евгении Стуловой, «четко попадал в свое ядро, не особо фантазируя, а предлагая то, что коммунисты предлагают, в принципе, всегда».

«Разнонаправленность программ кандидатов в президенты смогла сработать на повышение явки избирателей», — считает исполнительный директор коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

Второй причиной высокой явки эксперт назвала сильное давление внешних сил на внутриполитическую ситуацию в России. По ее мнению, эти попытки давления дали обратный эффект.

«Россияне мобилизуются, чтобы показать свое отношение к государству, свою поддержку», — заключила Евгения Стулова.

С ее мнением согласен руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов.

«Чем сложнее ситуация в стране, чем с большими вызовами она сталкивается, тем выше явка избирателей на президентских выборах», — констатировал эксперт.

Он отметил, что в период проведения специальной военной операции, введенных санкций против России и давления Запада явка должна быть высокой и, возможно, рекордной.

Напомним, 15 марта в России началось голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате. Они продлятся до 17 марта включительно.