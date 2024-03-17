Политологи заявили, что выборы президента России определят будущее мира

Явка на президентских выборах демонстрирует рекордные показатели, люди приходят на участки и относятся к своему активному избирательному праву очень серьезно. Об этом во время круглого стола «Философы о России и значении выборов», состоявшегося на площадке онлайн-марафона «Ночь выборов» заявил депутат Госдумы, политолог Олег Матвейчев.

Обсуждая значение президентских выборов в контексте цивилизационного курса России, участники круглого стола сошлись во мнении, что РФ встала на путь цивилизационной консолидации: выборы президента определят будущее не только России, но и мира.

Доцент философского факультета Санкт-Петербургского государственного университета, кандидат философских наук Александр Секацкий подчеркнул значение проводимых в государстве выборов с учетом выбранного цивилизационного курса.

«Сейчас происходят множество перемен в России, это связано с готовностью нашей страны открыто сказать — мы Российская цивилизация. Но самое важное, что нужно сделать: перестать оправдываться, переживать из-за того, что о нас может подумать Запад», — заявил эксперт.

Секацкий также поддержал мнение о строительстве перспективного, независимого от стран Европы и Америки будущего России.

«Мы сами определяем судьбу нашей страны. Это будет прекрасная лидирующая позиция в новом многополярном мире и преодоление той роковой обреченности нашей страны следовать за Западом», — сказал он.

Говоря о значении выборов, политолог, кандидат философских наук Борис Межуев подчеркнул сложную ситуацию, в которой проводится голосование.

«Наши выборы проходят в период жесточайшего международного давления, но мы со всем справимся», — заявил эксперт.

По его мнению, результаты этих президентских выборов определят дальнейшее развитие политической системы России.

Декан факультета истории, политологии и права Государственного университета просвещения, профессор кафедры государственной политики МГУ им. М.В. Ломоносова Вардан Багдасарян обозначил вхождение страны в новый период больших трансформаций.

«Россия — государство-цивилизация. Нам важно разработать собственные правила, а не работать по чьим-то другим — и этот процесс уже начался», — заявил профессор.

По его мнению, укрепление суверенитета невозможно без свободного волеизъявления граждан. Президентские выборы становятся площадкой выражения голосов наших сограждан относительно будущего страны, уверен Багдасарян.

«Ночь выборов» — крупнейшая экспертная площадка страны, в которой принимают участие ведущие электоральные эксперты, политологи и социологи России. Событие освещают более 200 российских и иностранных СМИ и сетевых ресурсов.