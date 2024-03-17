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В здании пермского избирательного участка произошел взрыв

В здании избирательного участка в Перми пенсионерка устроила взрыв

Пенсионерка устроила взрыв в здании избирательного участка в Перми. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Взрыв на территории избирательного участка в Перми устроила 64-летняя Елена С.», — указывается в публикации.

По предварительной информации, женщине удалось пронести в пакете петарду на территорию Пермского городского дворца культуры им. Солдатова, на время выборов президента России переоборудованного в избирательный пункт. Охранник проверил содержимое пакета посетительницы, но не обнаружил в нем ничего запрещенного. Как рассказали очевидцы, перед взрывом дама вела с кем-то телефонную беседу.

«По предварительной версии, она могла общаться с мошенниками», — говорится в сообщении.

В настоящее время нарушительница общественного порядка была доставлена в больницу.

«Как именно женщина пронесла петарду пока выясняется», — заключается в материале.

Накануне пресс-служба Свердловского областного суда сообщила, что профессор вуза, пытавшаяся испортить бюллетени в Екатеринбурге, арестована на 15 суток.

Ранее российский омбудсмен назвала инциденты с зеленкой покушением на права избирателей.

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