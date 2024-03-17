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Жителей Грайворона призвали спуститься в укрытие на фоне нового обстрела

Мэрия Белгорода предупредила жителей Грайворона об обстреле

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Сергей Мальгавко/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут обстрел города Грайворон в Белгородской области. Об этом местных жителей предупредили в Telegram-канале белгородской мэрии.

«Ведется обстрел Грайворонского городского округа, г. Грайворон. Спуститесь в подвал (укрытие)», — говорится в сообщении.

Накануне жителей округа также просили спрятаться в безопасном месте на фоне ударов ВСУ.

17 марта стало известно, что в результате атак украинских войск порядка 10 населенных пунктов в Грайворонском городском округе остались без электроснабжения.

До этого власти Липецкой области сообщили, что в административном центре региона не открывали пункты приема беженцев из Белгорода. Граждан попросили проверять достоверность информации на сайтах органов власти, а также в аккаунтах властей в соцсетях.

Ранее в Белгороде отменили сигнал ракетной опасности.

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Обстрелы Белгородской области
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