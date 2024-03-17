В новых регионах РФ закрылись избирательные участки

В новых регионах России — в Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках — закрылись все избирательные участки. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что, согласно имеющимся данным, явка в Херсонской области достигла 77% на 61 стационарном участке, а в ЛНР — 80,21% на 581 участке. Информация о явке в других новых регионах уточняется.

В данный момент избирательные комиссии регионов приступают к подсчету голосов.

С 15 по 17 марта в России проходит голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате.

За президентский пост впервые с 2008 года борются четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

О том, как проходят президентские выборы в третий день голосования, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее в ЦИК рассказали о росте числа желающих проголосовать на фоне порчи урн.