Мужчина привел в многоэтажку коня, чтобы сделать сюрприз сыну

В Республике Беларусь местный житель привел домой коня. Об этом сообщает Telegram-канал «Обратная сторона».

Инцидент произошел в городе Гомель: 50-летний мужчина таким образом хотел сделать сюрприз на день рождения своего двухлетнего сына. Гомельчанину удалось завести животное на второй этаж, но в квартиру конь так и не попал. По данным канала, мужчина совершил авантюру в состоянии алкогольного опьянения.

С нарушителем уже провели беседу сотрудники милиции.

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