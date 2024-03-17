Жители Луганской народной республики в ответ на провокации Вооруженных сил Украины и попытки властей Украины сорвать выборы в России сожгли чучела Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена. Об этом сообщает РИА Новости.

«Правильно и сделали, они столько людей угробили», — сказал местный житель о действиях активистов.

До этого сообщалось, что в жилом районе Бердянска Запорожской области произошел взрыв. По имеющейся информации, вечером сдетонировало не имеющее поражающих элементов самодельное взрывное устройство. При взрыве никто не пострадал.

На месте происшествия начали работу сотрудники служб экстренного реагирования и правоохранительных органов. Городские власти выступили с призывом соблюдать спокойствие и не поддаваться на провокации. В случае обнаружения подозрительных предметов горожанам следует незамедлительно сообщить об этом по телефону полиции. Администрация Бердянска заявила, что оружием «террористического режима Зеленского» является паника и страх, а «преступная киевская власть» не прекращает попыток запугать россиян во время проведения выборов.

Ранее в Симферополе было предотвращено покушение на представителя местных органов власти.