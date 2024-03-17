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Режим ракетной опасности отменен в Белгороде

В Белгороде и центральном районе отменен режим ракетной опасности

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Таисия Лисковец/РИА Новости

В Белгороде и Белгородском районе отменен режим ракетной опасности. Об этом сообщила мэрия Белгорода в своем Telegram-канале.

«Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности», — говорится в сообщении.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности.

Также стало известно, что подразделения Росгвардии помогли Вооруженным силам (ВС) РФ нанести удар по украинской реактивной системе залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire. Уточняется, что выведенная из строя РСЗО ранее наносила удары по Белгороду и готовилась к очередной атаке.

16 марта над Белгородской областью были сбиты 15 реактивных снарядов, выпущенных из РСЗО Vampire. Утром 17 марта после объявления ракетной опасности Минобороны сообщало об уничтожении девяти боеприпасов из этой установки, а также о сбитии трех снарядов РСЗО «Ураган» над регионом.

Ранее в Минобороны назвали число сбитых за ночь беспилотников.

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