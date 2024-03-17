В Херсонской области назвали выборы президента самым знаменательным событие года

Выборы президента России — самое знаменательное событие этого года. Об этом заявил председатель Совета депутатов Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев, сообщает Telegram-канал «Херсонское Агентство Новостей».

По его словам, голосование на протяжении всего времени проходило в достаточно сложной оперативной обстановке, потому что противник всяческим образом пытается дестабилизировать ситуацию.

«Этих целей он не добился, голосование проходит, и я уверен, что и явка высокая, изберут того кандидата, которому верят, за которым будущее», — сказал он.

Леонтьев уточнил, что несмотря на обстрелы жители Новой Каховки, Херсонщины и новых регионов продолжают идти на участки для голосования, потому что думают о своем будущем.

«Мы понимаем, что от нашего выбора зависит очень многое. Именно поэтому люди продолжают идти на избирательные участки и голосовать», — добавил он.

«Каждый день у нас обстрелы, но нас это не запугает» — жители Новой Каховки приходят на выборы президента РФ, несмотря на провокации со стороны Украины

Как рассказал житель Херсонской области, противнику не удастся сорвать процесс голосования в регионе и запугать местных жителей.

«Мы будем выполнять свой гражданский долг! Голосовали, голосуем и будем голосовать», — приводятся его слова в Telegram-канале «Главное в Херсоне и области».

Отмечается, что на прошлой неделе в здание, где работает еще один житель Новой Каховки, на прошлой неделе прилетел украинский дрон. Как утверждают авторы канала, подобные инциденты в очередной раз показывают истинное отношение киевского режима к мирным жителям Херсонской области.

«Если все начнут пугаться, то смысл нам русским тут жить?», — отметил гражданин.

Напомним, 15 марта в России началось голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате. Они продлятся до 17 марта включительно.