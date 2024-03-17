В Белгороде объявлена ракетная опасность

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — сказано в сообщении главы региона.

До этого стало известно, что подразделения Росгвардии помогли Вооруженным силам (ВС) РФ нанести удар по украинской реактивной системе залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire. Уточняется, что выведенная из строя РСЗО ранее наносила удары по Белгороду и готовилась к очередной атаке.

16 марта над Белгородской областью были сбиты 15 реактивных снарядов, выпущенных из РСЗО Vampire. Утром 17 марта после объявления ракетной опасности Минобороны сообщало об уничтожении девяти боеприпасов из этой установки, а также о сбитии трех снарядов РСЗО «Ураган» над регионом.

Ранее в Минобороны назвали число сбитых за ночь беспилотников.