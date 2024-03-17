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Неизвестный с газовым баллончиком напал на российского школьника

В Мурино неизвестный с газовым баллончиком напал на школьника

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Ленобласти неизвестный напал на подростка на трамвайной остановке. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Инцидент произошел 17 марта в Мурино у дома 13 по Дальневосточному проспекту. По словам девятиклассника, поздно вечером на выходе из трамвая он вступил в конфликт с неизвестным. Стычка закончилась тем, что мужчина распылил в сторону подростка газовый баллончик.

Пострадавший обратился в Детскую больницу №19 имени Раухфуса. Ему диагностировали химический ожог конъюнктивы и кожи век обоих глаз.

В ситуации разбирается полиция.

Ранее петербуржец попытался ограбить банк, но не смог ничего украсть и попал на видео.

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